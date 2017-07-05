«أفريقية الشراع» تختتم اليوم

أبوظبي (الاتحاد)
تختتم اليوم منافسات البطولة الأفريقية للقوارب الشراعية لفئة الأوبتمست التي تحتضنها مصر، بمشاركة فريق نادي أبوظبي للشراع واليخوت ممثل الإمارات، بالإضافة إلى مشاركة كبيرة من دول مصر، المغرب، تونس، جنوب أفريقيا، أنجولا، موزمبيق، سيشيل وتنزانيا، حيث يبلغ عدد المشاركين في المنافسة واحداً وخمسين بحاراً.
وتأتي مشاركة الإمارات لتكون الوحيدة من دول آسيا في البطولة، أملاً في رفع مستوى الخبرة لدى بحارة الإمارات وأيضاً المنافسة على ألقاب البطولة المختلفة، ويشارك من الإمارات كل من محمد سعيد المهيري ومحمد عبد الله الحمادي ومحمد سعيد المنصوري وعبد العزيز عبد الله الحمادي في فريق الذكور، وسلامة محمد البشر وضحى محمد البشر في فريق الإناث، ويترأس الوفد خولة الحمادي، وأحمد المرزوقي، إدارياً، بالإضافة إلى المدرب الهادي الزنايدي.
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ويأمل بحارة الإمارات في أن يكون لهم تحضير جيد وكبير عبر البطولة الحالية التي يشارك من خلالها الكثير من الأبطال من مختلف الدول الأفريقية، وأصحاب المشاركات العالمية.
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وعن حظوظ المنتخب في حصد المراكز الأولى في البطولة، قال: «بكل تأكيد ستكون المنافسة صعبة، خاصة أنها تضم الكثير من المخضرمين أصحاب الكفاءة والمهارة من مختلف أنحاء القارة الأفريقية، وستكون مشاركتنا بالدرجة الأولى لاكتساب الخبرة، ولكن لن يمنع ذلك بحارة الإمارات من المنافسة، والسعي لتحقيق الفوز، يتميز موقع البطولة الحالي بالكثير من العوامل الإيجابية، والتي ستصنع بيئة مثالية للمنافسة في فئة الأوبتمست، ونحن على ثقة كبيرة بقدرة أبنائنا على التميز والتفوق».