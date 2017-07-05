تراجع الحضور الجماهيري بنسبة 1.2 % فـي ملاعب «الخليج العربي»

وليد فاروق (دبي)
لم تشفع المستويات ولا النتائج التي قدمتها فرق دوري الخليج العربي في الموسم المنقضي 2016 -2017 في الارتقاء بمعدلات الحضور الجماهيري في مباريات هذا الموسم، رغم كل المبادرات التي خرجت من جميع أطراف اللعبة، وسعي مختلف الأندية لاستقطاب جماهيرها للحضور بشتى الطرق والوسائل، بل وتقديمهم تذاكر بعض المباريات «مجانية» من أجل حثهم على الحضور.
لكن كل هذا لم يشفع، وواصل المنحنى البياني لمعدلات الحضور في التراجع من الدور الأول للدور الثاني، ليسجل الرقم الإجمالي لعدد الحضور الجماهيري في جميع مباريات الموسم 454920 متفرجاً فقط في 182 مباراة بانخفاض نحو 7240 متفرجاً عن إجمالي الجماهير التي حضرت مباريات الموسم السابق 2015-2016، والذي وصل إلى 462160 متفرجاً، بنسبة انخفاض تعادل 1.2 %.
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وكعادة كل موسم، انحصر معظم الحضور الجماهيري في مباريات بعينها لفرق محددة وهم خماسي أهل القمة، العين والجزيرة والوصل والوحدة، وبعدهما بفارق كبير الأهلي، حيث تصدر استاد هزاع بن زايد بنادي العين قائمة أكثر الاستادات استقطاباً للحضور الجماهيري على مستوى المسابقة ككل بإجمالي 77584 متفرجاً في إجمالي مباريات الدوري، التي أقيمت على ملعب العين فقط وعددها 13 مباراة، بمعدل 5968 متفرجاً في المباراة الواحدة، وهو معدل أقل من الموسم الماضي، والذي بلغ 85821 متفرجاً بمعدل 6601 متفرج في المباراة الواحدة.
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