تراجع الحضور الجماهيري بنسبة 1.2 % فـي ملاعب «الخليج العربي»

وليد فاروق (دبي)

لم تشفع المستويات ولا النتائج التي قدمتها فرق دوري الخليج العربي في الموسم المنقضي 2016 -2017 في الارتقاء بمعدلات الحضور الجماهيري في مباريات هذا الموسم، رغم كل المبادرات التي خرجت من جميع أطراف اللعبة، وسعي مختلف الأندية لاستقطاب جماهيرها للحضور بشتى الطرق والوسائل، بل وتقديمهم تذاكر بعض المباريات «مجانية» من أجل حثهم على الحضور.

لكن كل هذا لم يشفع، وواصل المنحنى البياني لمعدلات الحضور في التراجع من الدور الأول للدور الثاني، ليسجل الرقم الإجمالي لعدد الحضور الجماهيري في جميع مباريات الموسم 454920 متفرجاً فقط في 182 مباراة بانخفاض نحو 7240 متفرجاً عن إجمالي الجماهير التي حضرت مباريات الموسم السابق 2015-2016، والذي وصل إلى 462160 متفرجاً، بنسبة انخفاض تعادل 1.2 %.

ورغم أن المؤشرات في نهاية الدور الأول للدوري كانت توحي بأن نسب الحضور الجماهيري أقل بشكل واضح من سابقه، لكن كانت هناك تطلعات أن تحمل مباريات الدور الثاني مؤشرات أفضل، خاصة مع احتدام المنافسة، سواء على قمة الدوري أو فيما يتعلق بصراع الهروب من الهبوط، علاوة على الشحن المصاحب لمشاركات الأندية في بطولة دوري أبطال آسيا، لكن كل هذا لم يتحقق ليصل متوسط الحضور الجماهيري في المباراة بالموسم الحالي إلى 2500 متفرج فقط في كل مباراة.

وكعادة كل موسم، انحصر معظم الحضور الجماهيري في مباريات بعينها لفرق محددة وهم خماسي أهل القمة، العين والجزيرة والوصل والوحدة، وبعدهما بفارق كبير الأهلي، حيث تصدر استاد هزاع بن زايد بنادي العين قائمة أكثر الاستادات استقطاباً للحضور الجماهيري على مستوى المسابقة ككل بإجمالي 77584 متفرجاً في إجمالي مباريات الدوري، التي أقيمت على ملعب العين فقط وعددها 13 مباراة، بمعدل 5968 متفرجاً في المباراة الواحدة، وهو معدل أقل من الموسم الماضي، والذي بلغ 85821 متفرجاً بمعدل 6601 متفرج في المباراة الواحدة.