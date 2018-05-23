انتحار أصغر جندي بريطاني شارك بحرب العراق

لندن (وكالات)

كشفت صحيفة «الديلي تلغراف»، انتحار كافين ويليامز، أصغر جندي بريطاني شارك بحرب العراق التي أطاحت نظام صدام حسين، عازية ذلك «لعجزه عن التكيف مع الحياة المدنية» عقب عودته من المعارك. ونقلت الصحيفة عن شقيقة ويليامز، وتدعى جينيفر قولها، إن «انتحاره الذي أصاب العائلة بصدمة، لم يكن مفاجئاً»، مبينة أن الضحية كان يفكر في الالتحاق بفرقة مرتزقة بعد فشله في التأقلم مع ظروف الحياة المدنية. وذكرت تقارير أن كافين الذي حارب في العراق وهو في الثامنة عشرة، عانى «توتر ما بعد الصدمة وذكريات الحرب الكابوسية»، ووصل إلى حالة لم يعد يحتمل معها الحياة.