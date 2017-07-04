قطر تسلم الرد ودول «المقاطعة» تُقيّمه غداً بالقاهرة

عواصم (وكالات)

سلمت قطر أمس الكويت ردها على مطالب دول المقاطعة في رسالة لم يعلن عنها من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر نقلها وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بعد ساعات من إعلان الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في بيان مشترك الموافقة على طلب أمير الكويت تمديد المهلة الممنوحة لقطر 48 ساعة تنتهي اليوم الثلاثاء، على أن يتم إرسال الرد بعد دراسة رد الحكومة القطرية وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة.

وأعرب معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية عن الأمل في أن يكون التمديد فرصة للمراجعة وحسن التدبير عند الشقيق، قائلاً في تغريدة على «تويتر» «إن الحكمة مطلوبة والبديل عسير على الجميع»، وكشف في تصريحات لـ«سي إن إن» أن رفض قطر للمطالب سيؤدي إلى تصاعد تدريجي في الضغوط الاقتصادية. فيما أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن دول المقاطعة ستدرس الرد القطري بدقة قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة، معربا عن أمله بأن يكون الرد على قائمة المطالب إيجابيا للوصول إلى حل مرض للأزمة. فيما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على أهمية وقف تمويل الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، وشدد على أن الوحدة في المنطقة مهمة لتحقيق أهداف قمة الرياض بهزيمة الإرهاب وتعزيز استقرار المنطقة.

وقالت «وكالة الأنباء الكويتية» إن الشيخ صباح الأحمد استقبل أمس في قصر بيان وزير خارجية قطر الذي سلم رسالة خطية من الشيخ تميم بن حمد تضمنت الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل قطر على قائمة المطالب الجماعية المقدمة من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية عن طريق الكويت في أواخر الشهر الماضي والتي طلبت الكويت تمديد المهلة لمدة ثمان وأربعين ساعة لتسليم الرد.