وفاة الكوميدي الإيطالي الشهير باولو فيلادجو

روما (أ ف ب)

توفي باولو فيلادجو أحد أشهر الممثلين الكوميديين في إيطاليا، عن 84 عاماً، بحسب ما أعلنت ابنته إليزابيتا على «فيسبوك».

وتعاون باولو فيلادجو مع كبار المخرجين الإيطاليين، من فيديريكو فيليني إلى ماريو مونيتشيلي وقد اشتهر خصوصاً في إيطاليا بفضل تأديته دور المحاسب المتواضع والذليل أوغو فانتوزي ذي السلوك السخيف أحياناً. وقد جسد الممثل هذا الدور في عشرات الأفلام السينمائية.

وفانتوزي الخاسر دوماً والذي يهاب العالم حوله والأقوياء يجسد جانباً من الوجدان الإيطالي يرى المرء نفسه فيه ضحية للعنة ما.

وقال فيلادجو في تصريحات لصحيفة «كورييريه ديلا سيرا» تعود للعام 2015 «لنكن واضحين من البداية، ففانتوزي هو أنا بالطبع مع بعض التناقضات لكنها مواصفات خاسر أعرفه جيداً».

وكان باولو فيلادجو كاتباً أيضاً، وهو الذي ألف شخصية فانتوزي وله أكثر من عشرين رواية أو نصاً سردياً، وقد مثل في أكثر من 80 فيلماً، من بينها «لا فوتشه ديلا لونا» لفيليني.