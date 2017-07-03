بكين تتهم البحرية الأميركية بممارسة «استفزاز خطير»

بكين (أ ف ب)

نددت وزارة الخارجية الصينية أمس، باقتراب بارجة أميركية من جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي قبل يومين، معتبرة هذه الخطوة «استفزازاً سياسياً وعسكرياً خطيراً».

وقال المتحدث باسم الوزارة لو كانج في بيان أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، إن الصين أرسلت سفناً حربية ومقاتلات لإرغام البارجة الأميركية على الابتعاد عن الجزيرة. وكانت السفينة الأميركية «يو إس إس ستيثام» عبرت أمس الأول على مسافة أقل من 12 ميلا بحرياً من سواحل جزيرة ترايتون الصغيرة في أرخبيل جزر باراسيل الذي تسيطر عليه بكين.

وأكد لو كانج أن «الصين تدعو الأميركيين إلى الكف فوراً عن هذا النوع من العمليات الاستفزازية التي تنتهك السيادة الصينية، وتهدد أمن الصين». وأضاف أن بكين ستواصل أخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمنها القومي.