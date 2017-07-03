«الكردستاني» يقتل 5 أشخاص جنوب شرق تركيا

عواصم (وكالات)

قتل مسلحو حزب العمال الكردستاني، أمس، جندياً وحارساً وثلاثة عمال، في هجمات بثلاثة أقاليم في جنوب شرق تركيا. في حين أطلق خفر السواحل اليوناني طلقات تحذيرية على سفينة بضائع تركية قرب جزيرة رودس.

وقال مسؤولون من مكتب حاكم إقليم هكاري: «إن مسلحين من حزب العمال قتلوا جندياً بتفجير عبوة ناسفة في تشوكورجه بالإقليم، كما فجروا عبوة ناسفة أخرى في جالديران بإقليم فان، فأصيب حارسان، توفي أحدهما في المستشفى.

وهاجم مسلحو حزب العمال الكردستاني عمالاً يمهدون طريقاً لقاعدة عسكرية في منطقة أولوديري بإقليم شرناق جنوب شرق البلاد، فقتل عاملان وأصيب خمسة، ثم نفذت مجموعة أخرى هجوماً آخر في موقع عمل بالإقليم، وقتلوا عاملًا، وقتل 3 من مسلحي «الكردستاني» بعملية لاحقة في المنطقة.

وأوضحت بيانات وزارة الداخلية، أن قوات الأمن قتلت 55 من مسلحي حزب العمال في شرق تركيا الأسبوع الماضي. وقالت إن 11 متمرداً استسلموا، وتم اعتقال أربعة.

من جهة أخرى، أطلق خفر السواحل اليوناني طلقات تحذيرية على سفينة بضائع تركية قرب جزيرة رودس. وعرضت قناة (إن تي في) صوراً للسفينة، مؤكدة أن العشرات من الطلقات ضربت السفينة. وكانت السفينة مبحرة في بحر إيجة، في طريقها إلى تركيا، وكان خفر السواحل التركي يتحرك باتجاهها.