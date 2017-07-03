البشير يزور روسيا في أغسطس بدعوة من بوتين



تاريخ النشر: الثلاثاء 04 يوليو 2017 الخرطوم (وكالات) أعلن وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أن الرئيس عمر البشير سيحل بموسكو في النصف الثاني من أغسطس، في زيارة خارجية نادرة للبشير الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمراً باعتقاله في اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال الوزير السوداني: «إن الزيارة تأتي بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبحث قضايا إقليمية ودولية». وجاء الإعلان عن زيارة البشير لروسيا قبل أيام من قرار متوقع من الولايات المتحدة الأميركية برفع عقوبات اقتصادية مفروضة على السودان منذ أكثر من عشرين عاماً. وقال غندور في بيان: «الرئيس البشير سيزور روسيا في النصف الثاني من أغسطس، بناءً على دعوة من الرئيس فلاديمير بوتين»، وأشار إلى أن الزيارة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري والسياسي. وأضاف: «إن روسيا ظلت داعماً رئيساً للسودان في مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، وهناك تعاون مستمر بين البلدين على المستويات كافة».