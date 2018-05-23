انتخاب بري رئيساً لبرلمان لبنان للمرة السادسة على التوالي وفرزلي نائباً له

بيروت (وكالات)

انتخب مجلس النواب اللبناني، أمس الأربعاء، النائب نبيه بري رئيساً للمجلس للمرة السادسة على التوالي منذ توليه رئاسة المجلس في العام 1992. ونال بري 98 صوتاً من أصل 128 نائبا يشكلون البرلمان فيما اقترع 29 نائباً بورقة بيضاء وورقة ملغاة. تم انتخاب إيلي فرزلي، وهو حليف آخر لـ«حزب الله» نائباً لرئيس البرلمان. يذكر أن لبنان شهد في السادس من الشهر الجاري انتخابات تشريعية هي الأولى منذ عام 2009 بعد انقطاع طويل بسبب أزمات سياسية وأمنية متلاحقة وانقسام حاد بين مختلف القوى. ومن المقرر أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل استشارات نيابية ملزمة مع الكتل النيابية يجريها رئيس الجمهورية ميشال عون لاختيار رئيس للحكومة.

وحدد بري أمس أبرز المسؤوليات والمهام التي سيتصدى لها البرلمان الجديد. وقال في كلمة ألقاها إثر ترؤسه جلسة انتخاب نائب رئيس مجلس النواب «أتقدم بالشكر للنواب ست مرات على ثقتهم بالتجديد لانتخابي لرئاسة المجلس»، معرباً عن خالص شكره للشعب اللبناني على استجابته للمشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت مطلع الشهر الجاري. واعتبر بري أن تجديد الثقة به يحمله مسؤولية الحفاظ على البرلمان ومن خلاله على لبنان معدداً الأدوار التي أداها البرلمان في الحياة السياسية ومواجهة الإرهاب.

وقال «لقد قدنا خلال السنوات السابقة البرلمانين العربي والإسلامي كما عززنا أدوار الدبلوماسية البرلمانية وأسهمنا في توطيد مسار الديمقراطية في الوطن العربي وخفض التوترات على الساحتين العربية والإسلامية». وأضاف أن أمام المجلس مهمات تتمثل بحماية الدستور وإقرار قانون اللامركزية الإدارية وحصول المجلس النيابي على بيانات حول المعوقات الاقتصادية وإقرار قانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد وإصدار القوانين اللازمة التي تضمن استقلالية القضاء وعمل الهيئات المالية والإدارية دون استنسابية. وذكر بري أنه يتعين على البرلمان إقرار كل ما يتعلق بقطاع النفط من إنشاء الصندوق السيادي إلى إنشاء شركة البترول الوطنية اللبنانية. ولفت بري إلى رفض البرلمان «تمرير أي مشروع يتعلق بالتوطين وأي خطط ذات طابع سياسي مقابل مساعدات مالية أو صفقات سياسية».