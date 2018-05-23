مقتل شابة بهجوم في مخيم بدارفور



تاريخ النشر: الخميس 24 مايو 2018 الخرطوم (أ ف ب) أعلنت منظمة العفو الدولية أن امرأة شابة قتلت «في هجوم» بمخيم للنازحين بدارفور. وأوضحت المنظمة أن عناصر من «قوة الدعم السريع» كانوا على متن خمس سيارات «بيك أب» مجهزة برشاشات هاجموا الاثنين مخيماً للنازحين في مدينة زالنجي عاصمة ولاية وسط دارفور. وأضافت المنظمة في بيانها أن «امرأة في الثانية والعشرين من العمر أصيبت بإطلاق نار في الرأس وتوفيت في المستشفى لاحقاً، في حين أن عشرة أشخاص آخرين، وبينهم أطفال، أصيبوا أيضاً». وفي المقابل، أعلنت السلطات السودانية بوسط دارفور أن الحادث وقع نتيجة «خطأ». وقالت الولاية في بيان: «اشتبك النازحون مع قوات الدعم السريع التي أطلقت النار في الهواء، ونتيجة لذلك أصيبت امرأة إصابة حرجة».