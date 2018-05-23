محمد بن سلمان يبحث مع ماكرون التطورات



تاريخ النشر: الخميس 24 مايو 2018 الرياض (د ب أ) بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «تطورات الأحداث الإقليمية والدولية». وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أمس الأربعاء، أن ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأضافت «واس» أن الأمير محمد بن سلمان استعرض مع ماكرون خلال الاتصال «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وفرص تطويرها، إضافة إلى تطورات الأحداث الإقليمية والدولية». وكان قصر الإليزيه أعلن في التاسع من أبريل الماضي أن الرئيس ماكرون سيتوجه إلى السعودية بنهاية العام الحالي.