إضراب سائقي الشحن في شيراز يسبب أزمة وقود

طهران (وكالات)

تسبب إضراب سائقي الشاحنات في مدينة شيراز الإيرانية بأزمة وقود في المدينة، ما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة من السيارات خلف محطات الوقود. وحسب موقع «شيرازة» فقد نظم سائقو الشاحنات، ومنها التي تحمل الوقود إلى المحطات، إضراباً بدأ قبل أيام في مناطق مختلفة من إيران.

وسبب الإضراب، حسبما أعلن المنظمون، ثبات الأجور رغم ارتفاع سعر التأمين ورسوم الطرق والضرائب وقطع غيار السيارات. وأسفر الموقف عن نفاد الوقود في الكثير من المحطات في مدينة شيراز، وأعلنت توقفها عن العمل. وذكرت محطات وقود أخرى أنها سوف تغلق خلال ساعات لنفس السبب. القلق من انتهاء الوقود في المدينة أدى إلى تكدس طوابير طويلة من السيارات خلف المحطات مساء الليلة قبل الماضية، وهو ما أحدث أزمة مرورية أيضاً. وهناك قلق من اتساع الأزمة أيضاً، حيث حذر رئيس اتحاد مسؤولي محطات الوقود في إيران من ذلك قبل 3 أيام. وأثار الوضع الاقتصادي المتردي في إيران إضرابات تشهدها الكثير من مناطق البلاد، حيث يشكو الكثير من العمال والموظفين من عدم استلام رواتب لأشهر.