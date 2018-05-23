واشنطن: نرحب بـ «حقبة جديدة» يختارها الشعب الإيراني

عواصم (وكالات)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس: «إن التغييرات التي طلبت واشنطن من إيران القيام بها ليست صعبة، وإنه واثق في إمكانية تطوير نهج دبلوماسي مشترك مع الدول الأوروبية بشأن إيران». وقال بومبيو للصحفيين في وزارة الخارجية: «أنا واثق من أن هناك مجموعة من القيم والمصالح المشتركة هنا التي ستقودنا إلى النتيجة نفسها بشأن ضرورة الرد على تهديدات إيران للعالم».

وقال بومبيو: «إن على «الشعب الإيراني اختيار نوع القيادة التي يريدها بنفسه»، وذلك بعد يوم على تحديده إجراءات قاسية مخصصة لمواجهة طهران، ومن بينها ما وصفه بأنه «أقوى عقوبات في التاريخ» ضد إيران».

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت: «إن سياسة الولايات المتحدة «ليست تغيير النظام»»، لكنها أوضحت أن الولايات المتحدة «ترحب» بحقبة جديدة في طهران. وأضافت: «إذا كان على الشعب الإيراني أن يختار في المستقبل من أجل إظهار وجهة نظره، فمن المؤكد أنه مرحب به لفعل ذلك». وتابعت: «عاش الشعب الإيراني منذ زمن طويل في ظل نظام أساء معاملته».

وقال بومبيو من جانبه: «أنا مقتنع أن الشعب في إيران عندما يرى مسارا أمامه يقود بلاده الى التوقف عن التصرف بهذه الطريقة، فإنه سيختار هذا المسار».