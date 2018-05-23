واشنطن: نرحب بـ «حقبة جديدة» يختارها الشعب الإيراني

عواصم (وكالات)
قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أمس: «إن التغييرات التي طلبت واشنطن من إيران القيام بها ليست صعبة، وإنه واثق في إمكانية تطوير نهج دبلوماسي مشترك مع الدول الأوروبية بشأن إيران». وقال بومبيو للصحفيين في وزارة الخارجية: «أنا واثق من أن هناك مجموعة من القيم والمصالح المشتركة هنا التي ستقودنا إلى النتيجة نفسها بشأن ضرورة الرد على تهديدات إيران للعالم».
وقال بومبيو: «إن على «الشعب الإيراني اختيار نوع القيادة التي يريدها بنفسه»، وذلك بعد يوم على تحديده إجراءات قاسية مخصصة لمواجهة طهران، ومن بينها ما وصفه بأنه «أقوى عقوبات في التاريخ» ضد إيران».
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وقال بومبيو من جانبه: «أنا مقتنع أن الشعب في إيران عندما يرى مسارا أمامه يقود بلاده الى التوقف عن التصرف بهذه الطريقة، فإنه سيختار هذا المسار».
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