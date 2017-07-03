18 لاعباً في المعسكر الخارجي لمنتخبات الجولف

دبي (الاتحاد)

تواصل منتخبات الجولف تدريباتها اليومية في المجمع الرياضي المخصص للجولف في مدينة فلسيني الألمانية بمحطة الإعداد الثانية، للمشاركة في البطولات المقبلة على المستوى العربي والآسيوي لمختلف المراحل السنية بما فيها المنتخب الوطني للرجال.

كانت بعثة منتخبات الجولف قد حطت رحالها في مدينة فليسيني الألمانية مطلع يوليو الجاري، ويأتي هذا المعسكر الذي يضم 18 لاعباً معظمهم من المراحل السنية، برئاسة خالد مبارك الشامسي، الأمين العام للاتحاد، مع 3 مدربين يقودون التدريبات الهادفة والتي تأتي ضمن مراحل الإعداد والتحضير المبكر للموسم الجديد والبطولات القارية والعربية المقبلة.

وأكد خالد الشامسي أن اختيار الاتحاد لمدينة فليسيني الألمانية لم يأت من فراغ، بل من واقع التجهيزات الكبيرة والملاعب التي تتوافر في المدينة، وأوضح أن البعثة تضم كلاً من التونسي سمير الولاني والبريطانيين جيفن سوثر لاند وتيم باسكاوس و18 لاعباً منهم 5 لاعبات، وتمنى للاعبين الاستفادة القصوى من المعسكر الخارجي الحالي في ألمانيا.

وأضاف: بداية الإعداد في المعسكر جاءت وفقاً للخطة الموضوعة من قبل الأجهزة الفنية التي تتشكل من ثلاثة مدربين والهدف منه صقل مهارات اللاعبين، ومعدلات أعمار لاعبينا صغيرة ومثالية لاكتساب الخبرات، ويأتي هذا وفقاً لخطة الاتحاد الموضوعة منذ سنوات في العمل على صناعة أجيال مستقبلية للعبة في الدولة.

وأشار إلى أن غالبية اللاعبين واللاعبات في حالة تجمع مستمر على مدار العام، وتم اختيار الأنسب للمرحلة المقبلة بعد خضوعهم لتصفيات عديدة بين العدد الكبير من اللاعبين الواعدين والذين يتم إعدادهم بالتعاون مع أكاديميات الجولف في أندية الدولة، فضلاً عن مشاركتهم في بطولات محلية وخارجية.

وأكد أن أولى المشاركات الخارجية ستكون في بطولة كأس نومورا لفرق الرجال بفئة الهواة والتي تعتبر الحدث الثاني بين كبريات البطولات في القارة الصفراء، وأكد أنها ستكون محطة مهمة للمنتخب الوطني الذي سيشارك في الفترة من 14 وحتى 20 أكتوبر المقبل في النسخة 37 من البطولة العربية المقامة في البحرين.

وحول المراحل السنية قال الشامسي: إن منتخبات المراحل السنية بفئات الشباب والناشئين والسيدات ستشارك في البطولة العربية التي تحتضنها ملاعب نادي القنطاوي بمدينة سوسة التونسية والمقررة إقامتها خلال الفترة من 14 ولغاية 20 نوفمبر المقبل.

وأعرب الشامسي عن ارتياحه الكبير للمعسكر الخارجي والالتزام من جميع المشاركين بالمعسكر بتنفيذ البرنامج الذي أعده الجهاز الفني للمنتخب، وكشف أن التدريبات تقام بشكل يومي لمدة 4 ساعات، وسط أجواء تبعث على التفاؤل من خلال الروح العالية التي تسود أروقة الجميع، هذا إلى جانب إقامة بعض المباريات مع العديد من اللاعبين الأجانب بمكان هذا المجمع الكبير الخاص برياضة الجولف، للوقوف على مدى التطور بل التحسن، والحمد لله، الذي ظهر جلياً على جميع المشاركين في المعسكر.