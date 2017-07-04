الصايغ يكرم «فيتنس 360» في «عالم دبي للرياضة»

دبي (الاتحاد)

قام ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بزيارة الحدث الفريد للياقة البدنية الذي استضافه فيتنس 360 في عالم دبي للرياضة، أكبر صالة رياضية صيفية في المنطقة.

وقام الصايغ بتكريم فريق قيادة فيتنس 360، على جهوده في المساعدة على خلق رغبة مجتمعية واسعة باللياقة البدنية، والاهتمام بالصحة والعناية بها بين المقيمين، واختتمت الفعالية بحفل توزيع الجوائز، حيث قدم الصايغ جائزة أحسن قيادة إلى نارش مالشانداني، وفاز بجائزة التميز إيهاب بيني، بينما حازت على جائزة أحسن أداء ندى البنا.

ويأتي التكريم، تشجيعاً وتقديراً للتطور السريع الذي تحظى به الرياضة واللياقة البدنية في دبي، ويعدّ فيتنس 360 أحد الأندية الصحية الرائدة في دولة الإمارات، ويهدف إلى توفير خدمات لياقة بدنية عالمية المستوى بأسعار في متناول الجميع. ويدير فيتنس 360 حالياً صالة اللياقة البدنية المتوفرة للاستخدام مجانًا في عالم دبي للرياضة هذا الصيف، كما يقدم أيضاً جداول تدريب خاصة، وحصص تدريب فردية بأسعار معقولة، ليتمكن الجميع من الاستمتاع باللياقة البدنية والسعي نحو عيش نمط حياة أكثر صحة وسعادة.