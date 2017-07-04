الصايغ يكرم «فيتنس 360» في «عالم دبي للرياضة»

دبي (الاتحاد)
قام ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بزيارة الحدث الفريد للياقة البدنية الذي استضافه فيتنس 360 في عالم دبي للرياضة، أكبر صالة رياضية صيفية في المنطقة.
وقام الصايغ بتكريم فريق قيادة فيتنس 360، على جهوده في المساعدة على خلق رغبة مجتمعية واسعة باللياقة البدنية، والاهتمام بالصحة والعناية بها بين المقيمين، واختتمت الفعالية بحفل توزيع الجوائز، حيث قدم الصايغ جائزة أحسن قيادة إلى نارش مالشانداني، وفاز بجائزة التميز إيهاب بيني، بينما حازت على جائزة أحسن أداء ندى البنا.
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