«أبوظبي» يدافع عن اللقب من ليتوانيا

أبوظبي (الاتحاد)

تتوجه زوارق الإمارات، ممثلةً في فريقي أبوظبي والفيكتوري تيم، إلى مدينة كوناس في ليتوانيا للمشاركة في الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-2، التي تقام يومي السبت والأحد المقبلين، وتقام الجولة الثانية في الدانمارك، ثم الجولة الثالثة في النرويج، وبعدها الرابعة في البرتغال، وتقام جولة ختام الموسم في سيريلانكا والتي تستضيف البطولة للمرة الأولى ديسمبر المقبل.

ويسعى فريق أبوظبي إلى الدفاع عن لقبه، وذلك من خلال مشاركة قوية وحضور متسابقي الفريق راشد القمزي وراشد الطاير.

ويتسلح الفريق بذكرى قريبة وهي الفوز بلقب الجولة الأولى لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1 والتي أقيمت في بورتيماو، حيث حل فريق أبوظبي في المركزين الأول والثاني.

ويشارك القمزي في البطولة للموسم الثالث له على التوالي، حيث توج في الموسم الماضي باللقب للمرة الأولى في تفوق واضح وصريح، بينما يشارك الطاير في المنافسة بعد الاستعداد والتجهيز القوي بالنسبة له.