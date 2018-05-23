صراع التأهل يشتعل في «النادي المصري» بالعين

العين (الاتحاد)

شهد ملعبا كلية التقنية بمنطقة فلج هزاع بمدينة العين 5 لقاءات، في الدورة الرمضانية، التي ينظمها النادي المصري بالعين، وتقام منافساتها تحت رعاية معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان بمشاركة 18، تأهل بنهايتها فريق النادي المصري بالعين إلى الدور ربع النهائي كثاني فريق يصل إلى هذه المرحلة، حيث سبقه في الصعود فريق الخزنة الذي جمع العلامة الكاملة، إثر تغلبه في مبارياته الثلاث على ناهل برباعية نظيفة وعلى النجوم بالانسحاب، ثم على الجالية الأردنية بنتيجة 5/4، وخاض ليلة أمس مباراته الأخيرة في المجموعة الرابعة أمام النادي المصري بأبوظبي. وجاء صعود فريق النادي المصري بالعين بعد أن رفع رصيده إلى 7 نقاط جمعها من فوزين وتعادل واحد، حيث تخطى أمس الأول فريق الغرب للعقارات 3/1، كما تعادل «المصري» أيضاً وفي نفس الليلة أمام جراسيا 2/2.

وفاز فريق الجالية الأردنية ليلة أمس الأول على ناهل 5/1، بينما فاز فريق الفراعنة على كلية التقنية بنتيجة 4/3.

وفي ختام مباريات دور المجموعات تقام اليوم أربع مواجهات، منها مباراتان يخوضهما فريق التقنية في نفس الليلة، حيث يلتقي فريقا نعمة وأبطال العين، بينما يواجه فريق المقام منافسه الإنتر، ويلعب فريق الجالية الأردنية أمام النجوم.