سالم يحرز كأس الوفاء لزايد الشطرنجية

دبي (الاتحاد)

أحرز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن، كأس بطولة «الوفاء لزايد» الشطرنجية التي نظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة ضمن فعاليات «عام زايد»، وشارك فيها 126 لاعباً ولاعبة من 20 دولة، حيث أقيم حفل تتويج الفائز وتوزيع الجوائز في القاعة الرئيسية بنادي دبي للشطرنج والثقافة بعد نهاية الجولة التاسعة، وقام جمال العبدولي أمين السر العام لنادي دبي للشطرنج والثقافة، وبحضور نجيب محمد صالح رئيس الجهاز الفني بالنادي، بتتويج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن بكأس البطولة.

وجاءت مباريات الجولة الأخيرة لتحديد المراكز والجوائز، حيث حقق متصدر البطولة الدولي الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن الفوز على الأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر، لينفرد بصدارة البطولة برصيد 8 نقاط، بينما وقف رصيد الطاهر عند الـ 7 نقاط محققاً المركز الرابع.

وحصل عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي على جائزة أفضل لاعب مواطن، بينما فازت وديمة الكلباني لاعبة نادي العين للشطرنج بجائزة أفضل لاعبة مواطنة، وفازت ياسمين علي بجائزة أفضل لاعبة من نادي دبي للشطرنج والثقافة، وفاز علي عبد العزيز الفهيم بجائزة أفضل لاعب من نادي دبي للشطرنج.