فاكتوري وبزلنك يقتربان من التأهل

عجمان (الاتحاد)

أسفرت نتائج مباريات اليوم السادس لبطولة الشيخ حميد بن عمار النعيمي الرمضانية، في نسختها الخامسة والتي تنظمها جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، وتقام بملاعب كواترو، عن 6 انتصارات وتعادل واحد في 7 مباريات أقيمت مساء أول أمس لفئتي الكبار والصغار.

وفاز دي سي بويز على المميز 3-1، وفاز است سبورت علي شرطة عجمان 2-1 ليحافظ الفريق الفائز علي آماله في التأهل للدور الثاني ضمن مباريات المجموعة الثانية، ووصل حواء فاكتوري للنقطة 9 بفوزه على الغزالي 2-1، بعدما قدم أداءً رائعاً وممتعاً، تصدر به المجموعة الثانية، واختتمت مواجهات اليوم السادس لفئة الكبار بمباراة فاز خلالها بزلنك على قروب 65 بنتيجة 2-صفر، ليصل للنقطة التاسعة متصدراً المجموعة الثانية بالمشاركة مع حواء فاكتوري.

وعلى صعيد منافسات الصغار كسب العميد مباراته أمام أكاديمية عجمان «ب» 6-1، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط ليصبح أول المتأهلين من المجموعة الثانية، فيما ودع أكاديمية عجمان «ب» البطولة مبكراً، وتعادل أكاديمية النجوم وفريق أحمد الوسيم 1-1، وحقق البركان فوزاً كاسحاً على نجوم عجمان بنتيجة 8-1، ليصل الفائز إلى 7 نقاط، ضمن مباريات المجموعة الثانية لفئة الصغار.

وتتواصل البطولة اليوم بإقامة 7 مباريات، منها 4 في فئة الكبار، ثلاث مواجهات منها لحساب المجموعة الثالثة بين الشاهين والبركان، ويلعب فريق الشيخ راشد بن عمار النعيمي مع المرزوقي، ويلاقي «الدون» فريق «الجسور»، وفي المجموعة الأولى تقام مباراة واحدة بين دي سي بويز الكويتي، وفي منافسات الصغار يلتقي لحساب المجموعة الأولي قروب 65 والاتحاد، تليها مباراة أكاديمية عجمان «أ» والقيادة العامة لشرطة عجمان ثم يلتقي المجد وبورتو.

ويشارك في إدارة مباريات البطولة 6 حكام من اتحاد الكرة، 4 منهم يديرون منافسات بطولة الكبار وهم سلطان الحمادي وخميس فيروز وعلي الشحي واحمد عيسى درويش، وحكمان يشرفان على منافسات الصغار، هما شاهين الحوطي وفهد أحمد، وأشاد يحي خلف المطروشي رئيس اللجنة المنظمة، بالتعاون والالتزام من جانب الحكام، مما كان له الأثر في نجاح تنظيم البطولة حتى الآن.