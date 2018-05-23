3 انتصارات لـ «الكبار».. وغياب «النجوم»!

دبي (الاتحاد)

نجحت الفرق الأكثر خبرة في فرض كلمتها على الوافدين الجدد، خلال منافسات الجولة الرابعة بطولة مكتوم بن راشد الكروية الرمضانية، والمقامة حالياً منافسات نسختها الثامنة تحت رعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، وتستضيف ملاعب نادي شرطة دبي مبارياتها حتى الـ 19 من شهر رمضان المبارك.

وشهدت هذه الجولة 3 انتصارات «منطقية» ممثلة في فوز عريض ل «الفهود» على «شباب كتالونيا» بخماسية نظيفة، كما أمطر «بن درويش» شباك منافسه الابتكار بنتيجة 7 /‏ 1، ونجح فريق «راشد بن عمار» في تحقيق انتصاره الثاني على التوالي بتخطيه عقبة «إيزي هوم» بنتيجة 4-1.

كما شهدت نفس الجولة ظهور أول حالة انسحاب في البطولة، بغياب فريق «النجوم» عن الظهور في الموعد المحدد للقاء منافسه فريق «88» المقرر مسبقاً لحساب المجموعة الثالثة، ما دفع الحكم سالم البلوشي لمنح فترة ال 15 دقيقة القانونية، قبل أن يطلق صافرته بإعلانه انسحاب النجوم، وفوز منافسه بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.

وتستكمل مساء اليوم دوري المجموعات، بإقامة 4 مباريات تنطلق الأولى منها في تمام العاشرة، بلقاء الوافدين الجديدين «الكتلان» مع «88» وإيزي هوم مع النجوم لحساب المجموعة الثالثة، ليتبع في الحادية عشرة بلقائي المجموعة الرابعة، حيث يجمع الأول «إم كيه إس» مع المتصدر بن درويش، على الملعب رقم 1، فيما يستضيف الملعب الفرعي رقم 2 فريقا «الفهود» مع «الابتكار».

على جانب آخر، كشف ناصر خميس لاعب نادي الوصل ومنتخبنا الوطني السابق، عن أن النجاحات التي حققتها البطولة على مدار السنوات الماضية، أسست لأن تكون مهرجانا كروياً إماراتياً بامتياز، في ظل الزيادة على صعيد قوة الفرق المشاركة.

وقال خميس: سبق لي المشاركة في النسخ الأربع الأولى من هذه البطولة، التي باتت تحظى اليوم بسمعة كبيرة على مستوى الدولة، وتزخر بكوكبة من نجوم الكرة الإماراتية سواء قدامى المنتخب أو اللاعبين الحاليين في دوريي المحترفين والدرجة الأولى، ما يمنحها سمة الكرنفال الكروي الإماراتي بامتياز.

وأضاف: ما يميز سباعيات مكتوم بن راشد احتفاظها بنهج ثابت على صعيد الانتقاء المدروس بعناية لأسماء الفرق، بجانب أنها من البطولات المخصصة حصراً للاعبين المواطنين، ما يجعل من هذه الفعالية الرمضانية فرصة سنوية، لالتقاء أجيال مختلفة على صعيد الكرة الإماراتية.

على جانب آخر أكد محمد عمر نجم منتخبنا الوطني السابق ولاعب فريق «الفهود»، أن استعادة الفريق الانتصارات عقب الفوز على شباب كتالونيا، كان كفيلاً بتعويض الخسارة المفاجأة في المباراة الافتتاحية أمام بن درويش.