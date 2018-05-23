«السلة» تستعد لـ «آسيوية الرجال والشباب»

دبي (الاتحاد)

قال علي أميري، مدير منتخبات السلة، إن دورة ند الشبا فرضت نفسها على عدد كبير من الألعاب، ودائماً ما تقدم الجديد في كل نسخة، وتعتبر بطولة ثلاثيات السلة بصمة كبيرة، وقدمت خدمة للعبة، من خلال مشاركة لاعبي الأندية مع الهواة المقيمين وفرق الجاليات وفرق الجامعات، وفرصة رائعة لاكتشاف المواهب، وبالفعل هناك متابعة من جانب الأندية لتسجيلهم في قوائمهم.

وأشار إلى أن منتخبات السلة ستبدأ خلال الأيام المقبلة التدريبات استعداداً للاستحقاقات، حيث يستعد منتخب الرجال للتصفيات الآسيوية في مرحلتها الثانية في ظل تصدره، وبعد المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، سيتم إعداده من خلال معسكر في تركيا، ثم يشارك في بطولة دولية في تونس، حيث يخوض عدداً من المباريات مع مدارس أفريقية، مثل السنغال وكوت ديفوار، وهناك مشاركة في البطولة الآسيوية للشباب في بانكوك خلال شهر أغسطس، كما سيشارك في البطولة العربية بمصر، أما منتخب الناشئين، فيستعد للمشاركة في بطولة الخليج التي نستضيفها، وهو يستعد عبر معسكر تركي.