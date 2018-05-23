منصور بن زايد: بطولة زايد مناسبة اجتماعية وريــــاضيــة رمضانية شاملة

محمد سيد أحمد - علي الزعابي (أبوظبي)

أشاد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتسمية نسخة هذا العام من بطولة نادي الضباط الرياضية الرمضانية، في نسختها الثانية والعشرين، باسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، تزامناً مع احتفاء البلاد بعام زايد الذي يعد رائد النهضة الرياضية والشبابية في الدولة، والداعم الأول للحركة الرياضية والمتميزين في الألعاب كافة، بما يؤهلهم لتحقيق الإنجازات التي تعلي من اسم الدولة في المحافل العالمية.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره للقائمين على البطولة، وعلى جهودهم الكبيرة في تنظيم هذا الحدث وترسيخه مناسبة اجتماعية ورياضية رمضانية مميزة وشاملة، متمنياً للمشاركين في البطولة النجاح والتوفيق.

وأشاد سموه بالدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، لقطاع الرياضة والشباب، منوهاً بما تحظى به الفعاليات والأنشطة الرياضية والمجتمعية من اهتمام مستدام من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وما يقدمه من دعم ورعاية إلى الرياضيين.

وكان سموه شهد حفل الافتتاح الرسمي للبطولة الذي أقيم أمس الأول بقاعة الجاهلي في نادي ضباط القوات المسلحة، والذي جاء مبسطاً ومعبراً، حيث اعتمد على تقنية الأبعاد الثلاثية في تقديم فقراته التي بدأت بالسلام الوطني الذي صاحبه عرض فيديو يحكي عن «زايد والرياضة» إلى جانب عدد من المعالم الحضارية والتراثية في أبوظبي، قبل أن يتم التعريف بالألعاب الرياضية المشاركة في البطولة.