أوناي إيمري مديراً فنياً لأرسنال

لندن (د ب أ)

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم تعيين المدرب الإسباني أوناي إيمري مديرا فنيا للفريق، ليحل بذلك مكان الفرنسي آرسين فينجر الذي رحل عن الفريق بعد 22 عاما قضاها في المنصب.

ورحل إيمري ( 46 عاما) مؤخرا عن تدريب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد عامين قضاهما في منصب المدير الفني، كما سبق له تدريب أشبيلية الإسباني لمدة ثلاثة أعوام.

وقال إيمري إنه انضم بذلك للعمل في «واحد من أعظم أندية كرة القدم»، ورغم المهام الصعبة التي سيواجهها، أكد أنه لا يطيق انتظار بداية العمل.

وأضاف إيمري في تصريحات لموقع نادي أرسنال إلى الإنترنت «سعيد للغاية بالانضمام لواحد من أعظم أندية اللعبة، أرسنال ناد معروف ومحبوب في مختلف أنحاء العالم من خلال أسلوبه في اللعب، والتزامه إزاء اللاعبين الشبان، وأستاده المدهش، والطريقة التي يدار بها النادي».