دورينا ينطلق 30 أغسطس والكأس 4 سبتمبر

دبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة دوري المحترفين، برنامج مسابقات الموسم الجديد 2018-2019، والذي يشمل مباريات الدور الأول لمسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عام، إضافة إلى مسابقة كأس الخليج العربي وأجندة الموسم الرياضي 2018/2019.

وطبقاً للبرمجة الصادرة تنطلق بطولة دوري الخليج العربي في الثلاثين من أغسطس 2018، وتجرى مباريات الجولة الأولى على مدار يومين، حيث يفتتح فريقا النصر وعجمان البطولة يوم الخميس في الساعة 5:55 مساءً، وتجري بعدها بخمس دقائق مباراة الظفرة والشارقة باستاد حمدان بن زايد، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء الوصل ودبا في 8:30 مساءً باستاد نادي الوصل بزعبيل.

وتتواصل مباريات الجولة الأولى لدوري الخليج العربي يوم الجمعة 31 أغسطس بأربع مواجهات، حيث يستضيف الفجيرة بني ياس في الساعة 5:50، ويلتقي في نفس التوقيت الامارات والعين باستاد ناي الإمارات برأس الخيمة، وفي 8:30 مساءً يستقبل الوحدة اتحاد كلباء باستاد آل نهيان، ويستضيف استاد نادي شباب الأهلي دبي بالعوير مباراة الأسبوع التي تجمع شباب الأهلي صاحب الأرض بضيفه الجزيرة في أقوى مواجهات الجولة الاولى.

وتبدأ المرحلة الأولى لكأس الخليج العربي في 4 سبتمبر، حيث تقام مباراتا الوصل واتحاد كلباء باستاد نادي الوصل، وعجمان وبني ياس باستاد راشد بن سعيد في يوم الثلاثاء 4 سبتمبر في الساعة 5:50، ويواجه شباب الأهلي الوحدة 8:30 مساءً باستاد نادي شباب الأهلي دبي بالعوير، ويشهد الأربعاء 5 سبتمبر ثلاث مباريات، النصر والإمارات 5:50، الجزيرة والفجيرة 5:55 باستاد محمد بن زايد، والشارقة والعين 8:30 باستاد خالد بن محمد.