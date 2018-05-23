دورينا ينطلق 30 أغسطس والكأس 4 سبتمبر

دبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة دوري المحترفين، برنامج مسابقات الموسم الجديد 2018-2019، والذي يشمل مباريات الدور الأول لمسابقتي دوري الخليج العربي ودوري الخليج العربي تحت 21 عام، إضافة إلى مسابقة كأس الخليج العربي وأجندة الموسم الرياضي 2018/2019.
وطبقاً للبرمجة الصادرة تنطلق بطولة دوري الخليج العربي في الثلاثين من أغسطس 2018، وتجرى مباريات الجولة الأولى على مدار يومين، حيث يفتتح فريقا النصر وعجمان البطولة يوم الخميس في الساعة 5:55 مساءً، وتجري بعدها بخمس دقائق مباراة الظفرة والشارقة باستاد حمدان بن زايد، وتختتم مباريات اليوم الأول بلقاء الوصل ودبا في 8:30 مساءً باستاد نادي الوصل بزعبيل.
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وتبدأ المرحلة الأولى لكأس الخليج العربي في 4 سبتمبر، حيث تقام مباراتا الوصل واتحاد كلباء باستاد نادي الوصل، وعجمان وبني ياس باستاد راشد بن سعيد في يوم الثلاثاء 4 سبتمبر في الساعة 5:50، ويواجه شباب الأهلي الوحدة 8:30 مساءً باستاد نادي شباب الأهلي دبي بالعوير، ويشهد الأربعاء 5 سبتمبر ثلاث مباريات، النصر والإمارات 5:50، الجزيرة والفجيرة 5:55 باستاد محمد بن زايد، والشارقة والعين 8:30 باستاد خالد بن محمد.