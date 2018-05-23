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«كلاركس» تعود لصناعة الأحذية في بريطانيا
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تاريخ النشر: الخميس 24 مايو 2018

لندن (رويترز)

تستأنف كلاركس البريطانية المتخصصة في صناعة الأحذية والتجزئة والإنتاج الواسع النطاق في المملكة المتحدة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات، عندما ينضم مصنع جديد في جنوب غرب إنجلترا إلى المصانع الموجودة في فيتنام والهند.

وقالت الشركة التي تأسست قبل 193 عاماً، وتعمل في أكثر من 90 سوقاً، إن المصنع الجديد الذي يقع قرب مقرها الرئيس، ستصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ألف زوج من الأحذية سنوياً. وأُغلق آخر مصنع لكلاركس في بريطانيا، وكان في شمال غرب إنجلترا، عام 2006 بعد أن انتقل الإنتاج إلى الشرق الأقصى.

وقال الرئيس التنفيذي لكلاركس مايك شيروود «الفرصة هنا أنه يمكننا أن نضع منشأة صناعية قرب السوق الذي نبيع فيه». وقال إن الإنتاج سيبدأ خلال أسابيع.

وبدأ تراجع صناعة الأحذية البريطانية في ستينات القرن الماضي، وتسارعت وتيرة هذا التراجع في الثمانينيات والتسعينيات بفعل استيراد منتجات أرخص ثمناً من الدول ذات الأجور المتدنية، وظهور موضة الأحذية الرياضية.

وتشير بيانات للاتحاد البريطاني للأحذية إلى أن الإنتاج السنوي في المملكة المتحدة وصل إلى نحو 180 مليون زوج أحذية في منتصف الثمانينات، بينما يبلغ حاليا نحو 6.5 مليون زوج فقط. كما تشير البيانات إلى أن الإنتاج زاد بنحو 30% منذ عام 2008. ... المزيد
     
 

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