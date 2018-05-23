«ضيف الاتحاد» يحصد جوائز في أربع فعاليات منفصلة

أبوظبي (الاتحاد)

حصد برنامج «ضيف الاتحاد»، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران، عدة جوائز في أربع فعاليات احتفالية منفصلة خلال شهر أبريل الماضي.

إذ فاز البرنامج بجائزة «أفضل بطاقة إسلامية متميزة» في إطار جوائز «بانكر ميدل إيست لمنتجات القطاع المصرفي» عن بطاقة ضيف الاتحاد ومصرف أبوظبي الإسلامي الذهبية. كما فاز برنامج ضيف الاتحاد بجائزة «أفضل برنامج مسافر دائم» في إطار جوائز «بزنس ترافلر الشرق الأوسط»، وجائزة «برنامج المكافآت الرائد على مستوى شركات الطيران في الشرق الأوسط» في إطار «جوائز السفر العالمي»، وجائزة «أفضل بطاقة ائتمان مشتركة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا/‏أوقيانوسيا» عن بطاقة ضيف الاتحاد «ارتقِ» الائتمانية من بنك أبوظبي التجاري خلال احتفالية «جوائز فريدي» المرموقة والتي أقيمت في متحف الطيران في سياتل بالولايات المتحدة.

وقال ياسر اليوسف، المدير الإداري لبرنامج ضيف الاتحاد: «تمثل هذه الجوائز خير بداية للعام لبرنامج ضيف الاتحاد، ويسعدنا أن نرى جهودنا تحظى بالتقدير على المستوى العالمي. ونحن نعمل باستمرار على تطوير وتحسين خدماتنا ومنتجاتنا لجعلها أكثر جاذبية لأعضاء برنامجنا الكرام. وخلال السنوات الأخيرة الماضية، توسّع نطاق برنامج ضيف الاتحاد ليصبح عن جدارة برنامجاً مميزاً لأسلوب الحياة من خلال الدخول في شراكات مع المصارف والفنادق إلى جانب شركات تأجير السيارات، والحدائق الترفيهية، ومتاجر التجزئة الكبرى، ومتاجر المجوهرات، ووكلاء السيارات، والمراكز الطبية، وغيرها الكثير».

وأضاف: احتفالاً بالفوز بهذه الجوائز المرموقة، يمكن لأعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» الحصول على خصم بواقع 10% على جميع رحلات الاتحاد للطيران التي يتم حجزها في الدرجة الأولى أو درجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية.