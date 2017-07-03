قوانين أمنية أميركية جديدة تشكل ضغوطاً على قطاع الطيران

حسونة الطيب (أبوظبي)

أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأميركية توجيهات جديدة، تطالب خطوط الطيران المتجهة للولايات المتحدة، بتكثيف فحص الركاب للكشف عن المتفجرات وإجراء عمليات تفتيش أكثر صرامة في بعض الحالات.

وكشفت الوزارة، في إعلانها عن هذه التوجيهات، ماهية عمل هذه التدابير بصورة عامة. لكن تحصلت صحيفة «نيويورك تايمز» على نسخة من التفاصيل الإضافية التي تمت إماطة اللثام عنها في مذكرة لقطاع الطيران.

وتوقع المختصون في قطاع الطيران، إضافة التعليمات الجديدة للمزيد من التحديات للمطارات وشركات الطيران، خاصة الصغيرة منها، وذلك خلال موسم السفر في الصيف. وأكدت التوجيهات، على ضرورة توفر أجهزة فحص المتفجرات في المطارات في غضون 21 يوماً والبدء في إجراءات تفتيش أكثر صرامة بحلول فصل الخريف.

وللالتزام بهذه القوانين، ينبغي على بعض شركات الطيران والمطارات، شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات وتعيين المزيد من المختصين وتدريب غير المؤهلين. وبجانب التكلفة الإضافية، يقود هذا التحدي لتوفير التقنية والعاملين في المكان المناسب في مئات المطارات حول العالم.