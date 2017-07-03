«أبوظبي التجاري» يعلن الفائز بجائزة «وديعة أحلام»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس عن الفائز بالجائزة الكبرى بمبلغ مليون دولار من حساب وديعة أحلام المليون دولار 1 وهو أبوبكر عثمان، من السودان والمقيم في مدينة العين، والذي كان قد قام بفتح حساب وديعة أحلام المليون دولار 1 في فبراير 2017، وقد تم اختياره للحصول على الجائزة في السحب الذي أقيم في مبنى المركز الرئيسي لبنك أبوظبي التجاري تحت إشراف دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي. وقال الفائز «أود بداية، أن أعبر عن شكري وامتناني لبنك أبوظبي التجاري على هذا المنتج الرائع والمبتكر الذي أتاح لي الفرصة للفوز بهذه الجائزة القيمة، حيث لم أكن أتوقع في الحقيقة، أي مفاجأة أو فوز بمثل هذه الجائزة الرائعة حتى تم إبلاغي بهذا الخبر السعيد فأحسست أن ما أتمناه سوف يصبح حقيقة».

وقال عبد الشكيل، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري: «لقد حقق هذا الحساب نجاحاً كبيراً، حيث لاقى إقبالاً شديداً لدى عملاء بنك أبوظبي التجاري على الرغم من عدم مضي مدة طويلة على طرحه، وهي المدة التي سعينا جاهدين خلالها على ترسيخ فضيلة الادخار ونشر الوعي بأهمية مبادئ الصيرفة المسؤولة كوسيلة تساعد عملاءنا على تحقيق أهدافهم المالية الشخصية».