«نخيل» تفتتح محطة القطاع الكهربائي الجديدة «مونورايل نخلة جميرا»

دبي (الاتحاد)

افتتحت شركة نخيل العقارية أمس، محطة القطاع الكهربائي الجديدة «مونورايل نخلة جميرا» جديدة لتسهيل الوصول إلى حديقة نخلة جميرا.

وتوقعت نخيل العقارية، في بيان أصدرته أمس وصول أكثر من مليون مسافر إلى مشروع جميرا بعد افتتاح محطة القطارات الجديدة في قلب حديقة الاتحاد، وذلك بالتزامن مع التطورات التي تشهدها تلك المنطقة لجذب المزيد من المسافرين. وقالت نخيل إن المنطقة ستشهد عدداً من المشروعات القادمة أبرزها إقامة مركز تسوق وسيكون كل من تلك المشروعات لها محطة القطار الكهربائي الخاصة بها حسب حظة الشركة المطورة نخيل.

ولفتت نخيل إلى أن عدد مستخدمي «مونورايل» ارتفع بنسبة 70% في السنوات الأربع الماضية، حيث سجل كان في عام 2013 يُقدر عدد المسافرين بنحو 590 مسافراً، ثم 685 في 2014، فيما سجل 878 بـ2015، ثم مليون في عام 2016.

وقال راشد على لوتاه، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن افتتاح محطة حديقة الاتحاد هي فرصة للمستثمرين والمقيمين والزوار وتجار التجزئة للتوجه نحو جزيرة الجميرا، لافتاً أن الخدمة الجديدة تعد بديلاً عملياً عن استخدام السيارات.