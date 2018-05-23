36 تريليون دولار أصول مستثمري القطاع العام

لندن (رويترز)

أظهر تقرير سنوي أمس، أن أصول مستثمري القطاع العام ارتفعت 2.5 تريليون دولار أو 7.3% في 2017 إلى 36.2 تريليون دولار، وهي أكبر قفزة في خمس سنوات، بدعم مكاسب كبيرة في سوق الأسهم وزيادة سعر الذهب.

ويرصد منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية أصول 750 مؤسسة استثمارية، مثل البنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية وصناديق معاشات تقاعد القطاع العام، ويصنفها من حيث الحجم في تقريره بشأن المستثمر العام العالمي. وفي تقرير العام الجاري، أشار المنتدى إلى أن خُمس الزيادة البالغة 2.5 تريليون دولار تركزت في أربع مؤسسات، وهي نورجز بنك انفستمنت مانجمنت وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) والبنك الوطني السويسري (البنك المركزي) وصندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني. واحتفظ بنك الشعب الصيني بمركزه في صدارة التصنيف، مع ارتفاع أصوله 4% إلى 3.231 تريليون دولار. وإجمالا، زادت أصول صناديق معاشات التقاعد 8.1%، بما يعادل 1.1 تريليون دولار، وأصول البنوك المركزية 7.8% أو 959 مليار دولار، وأصول صناديق الثروة السيادية 5.1% أو 397 مليار دولار.

وقال المنتدى في تقريره، «الأصول تعززت بفضل استمرار التعافي الاقتصادي العالمي، خاصة في الاقتصادات المتقدمة» مضيفا أن أوروبا حظت بأكبر زيادة، نسبتها 11.8%، إلى 7.6 تريليون دولار بقيادة احتياطيات البنك المركزي. وساعدت زيادة سعر الذهب، مع إضافة البنوك المركزية عالمياً 371 طناً من الذهب في 2017 ليصبح إجمالي الحيازات نحو 31 ألفاً و800 طن، وهو أعلى مستوى منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقدم ارتفاع سوق الأسهم العالمية الدعم، ما أدى لمكاسب تزيد على 20% في 2017، لتمثل الأسهم ما بين 36 و40% من محافظ صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد.