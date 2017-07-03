عجمان (الاتحاد)

قام مصرف عجمان بتقديم تبرع مالي لمؤسسة حميد بن راشد، وذلك لدعم الأسر المحتاجة وتعزيز مسيرة التنمية، إيماناً بمبادرة «عام الخير»، وقد جاء هذا التبرع في إطار برنامج دعم الأسر المحتاجة التابع لمؤسسة حميد بن راشد، والذي سيتم من خلاله تخصيص التبرعات المالية لمساعدة الحالات الإنسانية والاجتماعية داخل الدولة.

وأشادت الشيخة عزة بنت عبدالله بن راشد النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي، ورئيسة اللجنة الدائمة للتنمية الاجتماعية بالمجلس التنفيذي في إمارة عجمان، بدور مصرف عجمان الريادي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إمارة عجمان. وثمنت سموها تعاون المصرف مع «مؤسسة حميد بن راشد» في دعم المشاريع التنموية للمجتمعات التي تنفذها وتقوم بها المؤسسة في كل المجالات الخدماتية.

وقال محمد أميري الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من دور المصرف بدعم ومساعدة الأسر العفيفة والفئات الأقل حظاً في المجتمع، خاصة أن هذا المشروع الخيري النبيل يهدف لصون عفة وكرامة الأسر المحتاجة، وإيماناً برسالة مؤسسة حميد بن راشد التي تعتبر من المؤسسات الوطنية الرائدة بتقديم الدعم الإنساني.