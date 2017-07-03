«هايويند سكوتلاند» لطاقة الرياح البحرية تستعد لبدء التشغيل

سيد الحجار (أبوظبي)

كشفت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة الطاقة الدولية «ستات أويل» عن تقدم أعمال الإنشاءات بأول محطة عائمة لطاقة الرياح البحرية في العالم «هايويند سكوتلاند»، والتي تقع قبالة ساحل أبدردينشاير في اسكتلندا، والمقرر إنجازها خلال الربع الأخير من 2017، حيث ستولّد كهرباء نظيفة تكفي لتزويد 22 ألف منزل في المملكة المتحدة باحتياجاتها.

وتم تثبيت جميع التوربينات الخمسة التي تتألف منها المحطة، والبالغة طاقة كل توربين منها 6 ميجاواط في برج أحادي عائم يقع بمنطقة ستورد النرويجية، وذلك قبل تركيبه في موقعه الذي يبعُد 25 كيلومتراً من ساحل بيترهد في أبدردينشاير في اسكوتلندا استعداداً لتثبيته في قاع البحر.

ويعد مشروع «هايويند سكوتلاند»، الذي تم الكشف عنه أواخر العام 2015 والبالغة تكلفته 210 ملايين جنيه إسترليني، شراكة بين كلٍ من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» وشركة الطاقة الدولية «ستات أويل»، حيث تم الإعلان عن استحواذ «مصدر» على حصة نسبتها 25% من المشروع على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير 2017، على أن تكون شركة «ستات أويل» المشغل الرئيسي للمشروع بحصة نسبتها 75%.

ويذكر أن قيمة استثمار مصدر في المشروع تبلغ 236 مليون درهم (52.5 مليون جنيه إسترليني).