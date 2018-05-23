مطبخ وغرفة معيشة في آن..صيحة جديدة في تصميم المنزل

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هل هذا مطبخ؟ هل هذه غرفة تناول الطعام؟ غالبا ما يكون من المستحيل البت هذه الأيام، نظرا لأن الخطوة الفارقة صارت مشوشة بشكل متزايد بين ما نعتبره مساحة معيشة وطهي وتناول الطعام.



كان هذا الاتجاه واضحا في معرض الأثاث الذي أقيم مؤخرا في ميلانو الذي خصص قطاعا خاصا للمطابخ المسماة "يوروكوتشينا".



وكان الكثير من تصاميم المطابخ المعروضة مستوحاة بوضوح من التفاعل بين الطهي وتناول الطعام.



ويقول فولكر إيرله من الرابطة الألمانية التجارية لصناعة المطابخ (أيه إم كيه): "مناطق الطهي وتناول الطعام والمعيشة صنعت كأنها صنعت بيد واحدة".

وهذا يعني، على سبيل المثال، أن خزائن المطبخ بالكاد تختلف عن خزائن غرفة المعيشة. وأصبحت النماذج الخالية من المقابض معتادة تقريبا، والأبواب التي تفتح بالضغط عليها، تماما مثل أي غرفة أخرى في المنزل.

