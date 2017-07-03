مدمرة أميركية تبحر قرب جزيرة متنازع عليها في بحر الصين

واشنطن (رويترز)

قال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية إن سفينة حربية أميركية أبحرت أمس، قرب جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، الذي تطالب الصين وتايوان وفيتنام بالسيادة عليه، في عملية استهدفت تحدي المطالب المتعارضة للدول الثلاث. وأضاف المسؤول أن المدمرة الأميركية «يو إس إس ستيثام» عبرت على مسافة أقل من 12 ميلا بحريا (22 كلم) من سواحل جزيرة ترايتون الصغيرة في أرخبيل جزر باراسيل، مضيفا أنها مزودة بصواريخ موجهة.

وكانت تلك ثاني عملية تجرى في إطار «عمليات حرية الملاحة»، خلال رئاسة دونالد ترامب بعد تدريب جرى في أواخر مايو، أبحرت خلاله سفينة حربية أميركية في نطاق 12 ميلا بحريا من جزيرة صناعية قامت الصين ببنائها.