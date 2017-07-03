أنقرة تتهم «الكردستاني» بمقتل مسؤولين بالحزب الحاكم

إسطنبول (وكالات)
قتل مسؤولان من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في حادثين منفصلين أمس، واتهمت أنقرة عناصر حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء العمليتين.
وقالت وكالة أنباء الأناضول، أمس، إن أيدين آهي نائب رئيس الحزب الحاكم بمنطقة أوزالب في ولاية وان (شرق)، قتل ليلاً على بعد أمتار من منزله بعد ما تمت محاصرته من مسلحين. واتهم رئيس حزب العدالة والتنمية بالمنطقة ذاتها زاهير سوغاندا، الحزب الكردستاني بارتكاب الجريمة.
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وقتل أيضاً أورهان ميركان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية السبت بمنطقة ليجة بولاية ديار بكر التركية (جنوب شرق) أمام منزله، ويشتبه مسؤولون محليون بضلوع حزب العمال الكردستاني في العملية، بحسب ما أفادت الأناضول.
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ولم يعلن حزب العمال الكردستاني حتى الآن مسؤوليته عن الهجمات.
ويشهد جنوب شرق تركيا مواجهات شبه يومية بين قوات الأمن التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنظيماً «إرهابياً»، وذلك منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين صيف 2015 الذي استمر قرابة العامين.