أنقرة تتهم «الكردستاني» بمقتل مسؤولين بالحزب الحاكم

إسطنبول (وكالات)

قتل مسؤولان من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في حادثين منفصلين أمس، واتهمت أنقرة عناصر حزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء العمليتين.

وقالت وكالة أنباء الأناضول، أمس، إن أيدين آهي نائب رئيس الحزب الحاكم بمنطقة أوزالب في ولاية وان (شرق)، قتل ليلاً على بعد أمتار من منزله بعد ما تمت محاصرته من مسلحين. واتهم رئيس حزب العدالة والتنمية بالمنطقة ذاتها زاهير سوغاندا، الحزب الكردستاني بارتكاب الجريمة.

وقالت الأناضول إنه تم احتجاز 16 مشتبهاً به، مضيفة أن سلف آهي كان أيضاً قد اغتيل في ظروف مشابهة العام الماضي.

وقتل أيضاً أورهان ميركان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية السبت بمنطقة ليجة بولاية ديار بكر التركية (جنوب شرق) أمام منزله، ويشتبه مسؤولون محليون بضلوع حزب العمال الكردستاني في العملية، بحسب ما أفادت الأناضول.

ووصف نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش الحادثين بأنهما «هجوم من إرهابيين انفصاليين». ونقلت الأناضول عن قورتولموش قوله إن «المجموعة الإرهابية الانفصالية» نفذت الهجمات، مشيراً إلى أن هذه الهجمات «ستعرقل كفاحنا من أجل الحرية».

ولم يعلن حزب العمال الكردستاني حتى الآن مسؤوليته عن الهجمات.

ويشهد جنوب شرق تركيا مواجهات شبه يومية بين قوات الأمن التركية وعناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنظيماً «إرهابياً»، وذلك منذ انهيار اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين صيف 2015 الذي استمر قرابة العامين.