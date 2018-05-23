البولندية أولغا توكارجوك تفوز بجائزة "بوكر" الأدبية العالمية

أ ف ب

فازت الترجمة الانكليزية لرواية "فلايتس" للكاتبة البولندية اولغا توكارجوك بجائزة "مان-بوكر انترناشونال برايز" العالمية العريقة.



وقد ترجمت الرواية إلى الانكليزية جنيفر كروفت وفازت متغلبة على خمس روايات أخرى كانت تتنافس في القائمة القصيرة.



وتكافئ جائزة "مان بوكر انترناشونال برايز" الترجمات الانكليزية لأعمال أدبية عالمية.



وتترافق الجائزة مع مكافأة مالية قدرها 50 ألف جنيه استرليني (67 ألف دولار) ستتقاسمها الكاتبة والمترجمة مناصفة.

وقالت رئيسة لجنة التحكيم ليزا ابينيانيزي، عند الكشف عن اسم الفائزة في العاصمة البريطانية لندن "توكارجوك كاتبة ذكية تتمتع بالخيال والحماسة الأدبية".



وتتمحور رواية "فلايتس" على مجموعة من الرحلات المتداخلة والاستطردات مع الغوص في وضع الإنسانية الصعب، على ما أكدت رئيسة لجنة التحكيم.

وألفت توكارجوك ثماني روايات ومجموعتين من القصص القصيرة في حين أن كروفت هي مترجمة محترفة من اللغات البولندية والإسبانية والأوكرانية.