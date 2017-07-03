أوليفيا حائزة «الأوسكار» تقاضي شبكة تلفزيونية

لوس أنجلوس (رويترز)

رفعت أوليفيا دي هافيلاند، الممثلة الأميركية الحائزة جائزة الأوسكار، دعوى قضائية على شبكة إف.إكس التلفزيونية قائلة إنها لم توافق على تصوير شخصيتها في مسلسل «فيود:بيتي آند جوان» وإن هذا الأمر أضر بسمعتها.

وقال محامو دي هافيلاند، التي تمت عامها الواحد بعد المئة أمس الأول، إن شبكة التلفزيون وشركة رايان ميرفي للإنتاج لم يتصلا بها للتشاور بشأن المسلسل، وإنها الشخصية الوحيدة على قيد الحياة من الشخصيات المصورة في المسلسل المكون من ثمانية أجزاء. وانتقد المحامون تجسيد زيتا-جونز لشخصية دي هافيلاند، وهي تجري حديثاً صحفياً قالوا إنه لم يحدث قط في الواقع رغم أن المسلسل يوحي للمشاهد بأن هذا ما حدث.