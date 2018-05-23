جنازة طالبة مسلمة توحد الأميركيين بشأن السلاح

(د ب أ)
حضر الآلاف من المواطنين بمدينة كراتشي الساحلية، اليوم الأربعاء، جنازة فتاة باكستانية، لقيت حتفها في حادث إطلاق النار بمدرسة في ولاية تكساس الأميركية الأسبوع الماضي.
وكانت سابيكا شيخ( 17 عاما) ضمن عشرة لقوا حتفهم في حادث إطلاق النار بمدرسة "سانتا في " الثانوية يوم الجمعة الماضية.
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وكان من المقرر أن تكمل عامها الأكاديمي وتعود لباكستان خلال بضعة أسابيع.
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و زار رئيس الوزراء شاهد خاقان عباسي منزل الفتاة الأحد الماضي لتقديم تعازيه.
ويأتي حادث إطلاق النار في مدرسة "سانتا في " بعد ثلاثة أشهر من مقتل 17 شخصا وإصابة 17 آخرين في مدرسة ثانوية في باركلاند بولاية فلوريدا.