السلطة تدين عمليات التهويد في «الأقصى»

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين، وكالات (رام الله، غزة)

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي المخطط التهويدي لبناء طابق جديد تحت ساحة البراق في المسجد الأقصى، مؤكدة أن تصعيد سلطات الاحتلال لعمليات الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامة، وفي القدس الشرقية خاصة، يعدّ تحدياً سافراً لجهود السلام الأميركية والدولية، وإمعاناً إسرائيلياً رسمياً في الاستهتار بالقانون الدولي، والشرعية الدولية وقراراتها. واعتبرت الخارجية في بيان صحفي أمس، هذا الإعلان «تمادياً وعنجهية إسرائيلية في مواصلة تدمير فرص تحقيق حل الدولتين على الأرض، على مرأى ومسمع من الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي، التي تبدي قلقها من تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام». وأكدت مجدداً أن القدس الشرقية المحتلة هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وأن ما تقوم به سلطات الاحتلال من حفريات وعمليات تهويد واستيطان، ومحاولات تغيير معالم المدينة المقدسة ومقدساتها باطلا، وغير شرعي، وغير قانوني، وفقاً للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، الأمر الذي يستدعي من الدول كافة، ومنظمات الأمم المتحدة المتخصصة الخروج عن صمتها، والتحرك الجاد والفاعل لوقف الممارسات، والانتهاكات الإسرائيلية، وحماية وتنفيذ قراراتها الأممية ذات الصلة.

وفي سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، خالدة جرار النائبة عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إضافة إلى 7 مواطنين فلسطينيين من عدة مناطق في الضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أنه تم اعتقال 5 فلسطينيين من بيت لحم والخليل وسادس من البيرة، مشيراً إلى اعتقال خالدة جرار وختام السعافين الناشطة في الجبهة الشعبية في منطقة بيتونيا قرب رام الله.

وفي السياق ذاته، اقتحمت مجموعات من المستوطنين أمس، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة. وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس، إن المستوطنين ينفذون جولات استفزازية ومشبوهة في أرجاء المسجد وسط هتافات تكبير احتجاجية من مصلين بالأقصى، وانتشار واسع لحراس المسجد المبارك.