حفل زفاف وسط جبهات القتال

عدن (وكالات)

أقام 3 جنود من منتسبي اللواء 310 مدرع التابع للمنطقة العسكرية السابعة الذي يقاتل مليشيات الحوثي في جبهة نهم المحاذية لمدينة صنعاء اليمنية، حفل زفافهم وسط جبهة القتال بين زملائهم وقاداتهم العسكريين.

وهذه هي المرة الأولى الذي تشهد فيه جبهة قتالية مراسم زفاف كانت لـ 3 من المرابطين ضمن صفوف قوات الشرعية في جبهة نهم.

وبحسب مقربين من العرسان، أصرّ الجنود الـ 3، وهم شقيقان وصديقهما، على إحياء ليلة العمر، وسط الجبهة، حيث مواقعهم القتالية وزملائهم المقاتلين. وأشار المقربون إلى أن العرس شهد تقديم بعض أغاني الأفراح اليمنية والقصائد الشعرية. وتداول ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي صوراً لمراسم العرس، وسط تعليقات تراوحت بين مؤيد ومعارض لفكرة إقامة حفل زفاف على جبهة القتال. وحضر حفل الزفاف مجموعة من القادة العسكريين البارزين.