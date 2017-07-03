عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية على مواقع جديدة كانت تتمركز بها الميليشيات في مديرية «خب والشعف» بمحافظة الجوف، بعد معارك عنيفة استمرت لساعات، فيما شنت طائرات التحالف العربي عشرات الغارات على مواقع الانقلابيين في العديد من الجبهات.

وذكر موقع الجيش اليمني عن مصدر عسكري، تأكيده أن الجيش الوطني تمكن من استعادة مناطق واسعة عقب هجوم شنته المليشيا الانقلابية على مواقع الجيش الوطني، صباح أمس الأول. وبحسب المصدر، فإن الجيش الوطني استعاد مواقع «أبرق العضب والتبة الحمراء وجروف» كانت تتحصن فيها المليشيا، ومثلت مواقع حصينة لاستهداف الجيش الوطني.

إلى ذلك، شنت طائرات التحالف العربي أمس 34 غارة على مواقع متفرقة للميليشيات الانقلابية، دمرت معظمها أهدافاً في شمال البلاد.

وخلفت الغارات عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين، بحسب مصادر عسكرية ميدانية.