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34 غارة لـ«التحالف» على مواقع الانقلابيين وتقدم «الشرعية» بالجوف
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تاريخ النشر: الإثنين 03 يوليو 2017

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)

سيطرت قوات الشرعية على مواقع جديدة كانت تتمركز بها الميليشيات في مديرية «خب والشعف» بمحافظة الجوف، بعد معارك عنيفة استمرت لساعات، فيما شنت طائرات التحالف العربي عشرات الغارات على مواقع الانقلابيين في العديد من الجبهات.

وذكر موقع الجيش اليمني عن مصدر عسكري، تأكيده أن الجيش الوطني تمكن من استعادة مناطق واسعة عقب هجوم شنته المليشيا الانقلابية على مواقع الجيش الوطني، صباح أمس الأول. وبحسب المصدر، فإن الجيش الوطني استعاد مواقع «أبرق العضب والتبة الحمراء وجروف» كانت تتحصن فيها المليشيا، ومثلت مواقع حصينة لاستهداف الجيش الوطني.

إلى ذلك، شنت طائرات التحالف العربي أمس 34 غارة على مواقع متفرقة للميليشيات الانقلابية، دمرت معظمها أهدافاً في شمال البلاد.

وخلفت الغارات عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين، بحسب مصادر عسكرية ميدانية.

وقال متحدث باسم الجيش اليمني إن طيران التحالف شن 4 غارات على تجمع للميليشيات بالقرب من مزرعة الورش في بلدة المتون وسط محافظة الجوف، لافتاً إلى أن القصف أسفر عن مقتل وجرح العديد من عناصر الميليشيات الانقلابية. وذكر المجلس الإعلامي في الجوف، أن الغارات الجوية أوقعت 12 قتيلاً و17 جريحاً في صفوف الميليشيات، وتدمير عدد من المركبات العسكرية التابعة لها. ... المزيد
     
 