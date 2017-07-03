اجتماع رباعي بالقاهرة الأربعاء لبحث خطــــوات التعامل مع قطر

عواصم (الاتحاد، وكالات)

يُعقد يوم الأربعاء القادم في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماع رباعي لوزراء خارجية السعودية ومصر والإمارات والبحرين، حسب ما أعلنه المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية.

وقال أبو زيد إنه بناءً على دعوة من وزير الخارجية سامح شكري، تقرر عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في القاهرة يوم الأربعاء المقبل، لمتابعة تطورات الموقف من العلاقات مع قطر.

وأوضح المتحدث في بيان أن الاجتماع يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور بين الدول الأربع بشأن الخطوات المستقبلية للتعامل مع قطر، وتبادل الرؤى والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية القائمة في هذا الشأن.

جاء ذلك فيما قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن أمير الكويت الشيخ صباح سيستقبل صباح اليوم الاثنين، وزير خارجية النظام القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، حاملاً رسالة خطية موجهة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.