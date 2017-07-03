15 لاعبة تنافس على لقب السيدات!

لندن (أ ف ب)

في غياب حاملة اللقب في العامين الماضيين الأميركية سيرينا وليامز، والروسية ماريا شارابوفا بسبب الإصابة، تبدو المنافسة لدى السيدات مفتوحة على مصراعيها في بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، والتي تنطلق اليوم.

وتغيب وليامز حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب الكبرى (23 منها 7 في ويمبلدون) بسبب الحمل، بينما أعلنت شارابوفا التي عادت إلى الملاعب في أبريل بعد إيقافها 15 شهراً بسبب المنشطات، انسحابها من ويمبلدون التي أحرزتها عام 2004، لإصابة في الساق.

وتبدو المنافسة في فئة فردي السيدات مفتوحة بشكل غير معهود منذ أعوام طويلة، ما قد يمنح الفرصة للاعبات بإحراز لقبهن الأول على الملاعب العشبية في لندن، كالمصنفة أولى عالمياً الألمانية أنجليك كيربر (29 عاماً)، أو اللاتفية ييلينا أوستابنكو (20 عاماً) التي أحزرت باكورة ألقابها في يونيو بلقب بطولة فرنسا المفتوحة.

ويقول المعلق الرياضي والمصنف البريطاني الأول سابقاً جون لويد: «ثمة 15 لاعبة مرشحة لإحراز اللقب هذه السنة. هذه إحدى البطولات الأكثر تنافساً في تاريخ» ويمبلدون التي يعود تاريخها إلى 1877.