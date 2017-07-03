«الأبيض الأولمبي» يواجه «الأخضر السعودي» ودياً اليوم

دبي (الاتحاد)

يخوض منتخبنا الوطني الأولمبي اليوم أولى تجاربه الودية ضد المنتخب السعودي في معسكره بالرياض والذي يستمر حتى 6 يوليو الجاري، ضمن المرحلة الرابعة من الإعداد للتصفيات الآسيوية تحت 23 سنة، كما يخوض المنتخب ودية ثانية ضد نفس الفريق بعد غد.

وكان الأبيض الأولمبي قد غادر أمس إلى الرياض بعد أن اختتم تدريباته أول أمس، في مقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي، وسط حالة من التنافس بين اللاعبين، لحجز مقعد في التشكيلة التي تخوض التصفيات، ومن أجل شرف تمثيل المنتخب وحجز بطاقة التأهل للنهائيات التي ستقام مطلع العام القادم بالصين.

ويلعب منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الرابعة أمام منتخبات نيبال ولبنان وأوزبكستان التي تستضيفها الدولة، فيما يلعب المنتخب السعودي الشقيق ضمن المجموعة الثانية في الرياض أمام منتخبات البحرين والعراق وأفغانستان.

من جانبه، أكد جمال بوهندي مدير المنتخب، أن الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي، يضع مجموعة من الأهداف لتحقيقها من التجربتين الوديتين، أهمها الاحتكاك بمنتخب عربي قوي يستعد بدوره للتصفيات، إلى جانب تجربة اللاعبين في مباراة اليوم، أما المباراة الثانية فندخلها بتشكيل ثابت، للوقوف على الأداء الفني وجاهزية اللاعبين خلال الفترة السابقة والحالية من مراحل الإعداد، وقبل معسكر التحضير الخامس والأخير في العين، خلال الفترة من 7 إلى 14 يوليو القادم، حيث نخوض خلاله مباراة ودية أمام طاجيكستان يوم العاشر من يوليو.

وعن برنامج المعسكر، قال بوهندي، أن منتخبنا الوطني تدرب أمس، استعداداً لمباراة اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، يليه مران آخر غداً استعداداً للودية الثانية بعد غد، على أن تعود بعثة المنتخب الخميس القادم، والانتظام في معسكر العين.

وتضم بعثة منتخبنا الوطني الأولمبي 25 لاعباً هم: محمد حسن الشامسي، خالد إبراهيم هلال، عبد الله فيصل الكربي، أحمد راشد المحرزي، أحمد سلمان العكبري، محمد سلمان العكبري، محمد راشد الحمادي، محمد عبدالباسط محمد (الوحدة)، أحمد محمد الهاشمي، محمد عمر العطاس، عبدالرحمن عبدالله العامري (الجزيرة)، جمال إسماعيل الحوسني (الشعب)، خالد عبدالرحيم باوزير (الوصل)، علي عيد، محمد سعيد بوسندة، سعيد جمعة السعدي (العين)، سعيد جاسم صالح (الأهلي)، شاهين سرور(اتحاد كلباء)، ماجد إبراهيم سرور، عمر جمعة ربيع (الشارقة)، حسن محمد المحرمي، سهيل أحمد النوبي، خالد محمد الهاشمي (بني ياس)، عبد الله حسن النوبي (حتا)، جاسم يعقوب (النصر).

فيما تضم قائمة الجهاز الفني والإداري للمنتخب الأولمبي كل من: مترف علي الشامسي مشرفاً للمنتخب، جمال بوهندي مديراً للمنتخب، حسن عبدالرحمن العبدولي مدرباً، ماجد حميد المسيبي مساعداً للمدرب، حسن إسماعيل المُقيم مدرباً للحراس، ميروسلاف جيركل محللاً فنياً، باتريس كوتارد مدرباً للياقة، محمد العربي طبيباً، عبدالله الجليد معالجاً طبيعياً، كرستيان تاناسي مدلكاً، جمال الحاج مسؤولاً للمهمات.