فريق أبوظبي بطل الجولة الثانية لمونديال الفورمولا -1

خالد السعدي (إيفيان)

بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، توج زورق أبوظبي 6 بلقب الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 1 التي أقيمت في مدينة إيفيان الفرنسية مساء أمس، ونجح قائد الزورق أليكس كاريلا في الحفاظ على صدارة السباق من البداية وحتى النهاية، في حين حل في المركز الثاني زورق الفنلندي سامي سيليو، وثالثاً زورق الفيكتوري 4 بقيادة شون تورنتي، ورابعاً زورق الفيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي، وحل في المركز السادس زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي.

وهنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة الفوز الغالي، مؤكداً أن تفوق زوارق الإمارات وحضورها القوي في إيفيان ترجمة للدعم المتواصل الذي تحظى به الرياضة في الدولة، وأكد سموه أن نجوم الإمارات وزوارق أبوظبي والفيكتوري أكدت حضورها وتسيدها الموقف العام للبطولة، خاصة بعد وصول أربعة زوارق إماراتية، وحلولها ضمن الستة الأولى في المنافسة، وقال: تفوق زوارق الإمارات تأكيد للمكانة القوية والكبيرة على مستوى الرياضات البحرية،

وقال سموه: رسم أبطال الإمارات السعادة والفرحة في إيفيان، خاصة أن المنافسة لم تكن سهلة مع المشاركة الكبيرة والحضور العالمي لمختلف الفرق عبر التحدي القوي، وفي الختام كانت لهم الريادة والسيطرة المستحقة.

وأضاف سموه: تفوق فريق أبوظبي وحصده للقب في المدينة نفسها للسنة الثالثة على التوالي تأكيد أيضاً على أن فوزه المستحق وقدراته العالية، نتمنى التوفيق للفريق وفرقنا الإماراتية في البطولة، وأن تستمر السيطرة في بقية الجولات من أجل تحقيق الفوز بلقب البطولة والموسم.