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بحضور سلطان بن خليفة

فريق أبوظبي بطل الجولة الثانية لمونديال الفورمولا -1
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تاريخ النشر: الإثنين 03 يوليو 2017

خالد السعدي (إيفيان)

بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، توج زورق أبوظبي 6 بلقب الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا- 1 التي أقيمت في مدينة إيفيان الفرنسية مساء أمس، ونجح قائد الزورق أليكس كاريلا في الحفاظ على صدارة السباق من البداية وحتى النهاية، في حين حل في المركز الثاني زورق الفنلندي سامي سيليو، وثالثاً زورق الفيكتوري 4 بقيادة شون تورنتي، ورابعاً زورق الفيكتوري 3 بقيادة أحمد الهاملي، وحل في المركز السادس زورق أبوظبي 5 بقيادة ثاني القمزي.

وهنأ سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بمناسبة الفوز الغالي، مؤكداً أن تفوق زوارق الإمارات وحضورها القوي في إيفيان ترجمة للدعم المتواصل الذي تحظى به الرياضة في الدولة، وأكد سموه أن نجوم الإمارات وزوارق أبوظبي والفيكتوري أكدت حضورها وتسيدها الموقف العام للبطولة، خاصة بعد وصول أربعة زوارق إماراتية، وحلولها ضمن الستة الأولى في المنافسة، وقال: تفوق زوارق الإمارات تأكيد للمكانة القوية والكبيرة على مستوى الرياضات البحرية،

وقال سموه: رسم أبطال الإمارات السعادة والفرحة في إيفيان، خاصة أن المنافسة لم تكن سهلة مع المشاركة الكبيرة والحضور العالمي لمختلف الفرق عبر التحدي القوي، وفي الختام كانت لهم الريادة والسيطرة المستحقة.

وأضاف سموه: تفوق فريق أبوظبي وحصده للقب في المدينة نفسها للسنة الثالثة على التوالي تأكيد أيضاً على أن فوزه المستحق وقدراته العالية، نتمنى التوفيق للفريق وفرقنا الإماراتية في البطولة، وأن تستمر السيطرة في بقية الجولات من أجل تحقيق الفوز بلقب البطولة والموسم.

ونجح فريق أبوظبي في التفوق مجدداً، وتحقيق الفوز بلقب جولة إيفيان للسنة الثالثة على التوالي، ليصعد الزورق 6 إلى المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة برصيد 29 نقطة، وكان السباق قد بدأ في الثالثة ظهراً بتوقيت الإمارات، حيث انطلق زورق أبوظبي 6 بقيادة كاريلا من المركز الأول مستفيداً من تحقيقه للقب أفضل زمن الذي أقيم قبل السباق، في حين كان خلفه في المركز الثاني زورق الفرنسي فيليب شيب، وثالثاً سيليو، ورابعاً القمزي، ومع حلول الدورة الحادية عشرة تعرض زورق الأسترالي جرانت تراسك للانقلاب في مسار السباق لكي يرفع العلم الأصفر، وبعد خمس دورات يعود العلم الأخضر لاستئناف السباق ويصعد أليكس إلى الصدارة، بينما يخرج الفرنسي شيب بتعطل زورقه، ويتراجع القمزي للمركز السادس بسبب اصطدام خفيف مع أحد الزوارق، ويستمر أليكس في الصدارة حتى نهاية السباق ورفع العلم الشطرنجي مهدياً الإمارات وفريق أبوظبي لقب الجولة ووصافة العالم حالياً. ... المزيد
     
 

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