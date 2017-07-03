نمو في تداولات «دبي للذهب»

دبي (الاتحاد)

سجّلت بورصة دبي للذهب والسلع ارتفاعاً في تداول منتجات الذهب والعملات خلال شهر يونيو 2017، والذي يعزى جزئياً إلى الإدراج الأخير لفروقات التقويم على منتجات عقود الذهب الآجلة وعقود العملات الرئيسية الست في البورصة.

وتعتبر فروقات التقويم، والمعروفة أيضاً باسم «الفروقات الآجلة أو الفروقات الشهرية»، مجموعة استراتيجيات تداول عقود آجلة تستخدم العقود الآجلة لأشهر انتهاء صلاحية مختلفة على نفس الأصول المحددة.

وتم تصميم فروقات التقويم للمتداولين للاستفادة من الفرق في الحركة بين العقود الآجلة قريبة الأجل والعقود الآجلة بعيدة الأجل.

وخلال النصف الأول من العام، شهد قطاع المعادن الثمينة في بورصة دبي للذهب والسلع أداءً قوياً متواصلاً، وسط تزايد حالة عدم التيقن بالسياسات الاقتصادية في المنطقة والمخاطر الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم.