الشارقة (الاتحاد)

حقق «معرض ليالي رمضان» الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة احتفاء بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد واختتم فعالياته أمس الأول، نمواً بنسبة 78% في عدد زواره مقارنة بالموسم الماضي، حيث اجتذب 108 آلاف زائر مقارنة بدورة عام 2016، التي استقطبت 60 ألف شخص.

ونجح المعرض الذي أقيم على مدى 16 يوماً ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من «مهرجان رمضان الشارقة» وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بأجوائه الاستثنائية البهيجة وحسومات العارضين التي ساهمت في كسب رضا الزائرين وتحقيق عوائد مجزية فاقت توقعاتهم.

وأكد سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن معرض ليالي رمضان الشارقة، أثبت مجدداً ريادته كموسم اجتماعي بامتياز يحظى باهتمام شريحة كبيرة من سكان الإمارة وزوارها، وأهميته كواحد من أهم الأحداث الاقتصادية الرائدة التي تحرص مؤسسات القطاع الخاص على المشاركة فيه بانتظام. وقال المدفع إن التطوير المستمر في فعاليات المعرض أسهمت في استقطاب أكثر من 170 شركة عارضة محلية وأجنبية ونخبة من أهم الأسماء والعلامات التجارية الوطنية والعالمية في مجال تجارة التجزئة، وفي توفير فضاءات رحبة ومثالية أرضت أذواق سكان الإمارة وزوارها لتمضية أمسيات رمضانية هادئة وممتعة، إلى جانب الاستمتاع بفرص التسوق وتذوق أشهى الأطباق من مختلف المطابخ العالمية، مع إتاحة مساحات كبيرة للأنشطة الترفيهية الخاصة بالأطفال. وأشار المدفع، إلى أن أصحاب معظم المؤسسات التي شاركت في المعرض أعربوا عن رضاهم التام على التنظيم والخدمات ومستوى إقبال الجمهور في دورة المعرض هذا العام، مؤكدين أنها حققت لهم عوائد مجزية فاقت توقعاتهم وكسرت الأرقام التي حققوها في كل دورات المعرض السابقة.

وأضاف المدفع، أن نجاح دورة المعرض هذا الموسم تعطي المركز دافعاً إضافياً لبذل مزيد من الجهود للارتقاء بالحدث وتطوير أنشطته وتعزيز اسمه والترويج له محلياً وخارجياً، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مميزة لقضاء شهر رمضان والعيد سواء للسياحة أو للاستمتاع بالأجواء الرمضانية أو لتأسيس وممارسة الأعمال التجارية.

وأكد المدفع أن «ليالي رمضان 2017» حقق ارتفاعاً كبيراً ولافتاً، ويعود ذلك إلى الإقبال الكبير سواء من السياح أو المقيمين في دولة الإمارات، لا سيما أن المعرض هذا العام تزامن مع موسم الإجازات بالإضافة إلى تكامل الفعاليات والأنشطة المميزة سواء التراثية أو الترفيهية والعروض والمنتجات المتكاملة بما ينسجم بالمضمون والأهداف مع الحدث، والذي ساهم بنمو قطاعي التجارة والسياحة في الإمارة.