الشارقة (الاتحاد)
حقق «معرض ليالي رمضان» الذي نظمه مركز إكسبو الشارقة احتفاء بشهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد واختتم فعالياته أمس الأول، نمواً بنسبة 78% في عدد زواره مقارنة بالموسم الماضي، حيث اجتذب 108 آلاف زائر مقارنة بدورة عام 2016، التي استقطبت 60 ألف شخص.
ونجح المعرض الذي أقيم على مدى 16 يوماً ضمن فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من «مهرجان رمضان الشارقة» وبدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بأجوائه الاستثنائية البهيجة وحسومات العارضين التي ساهمت في كسب رضا الزائرين وتحقيق عوائد مجزية فاقت توقعاتهم.
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وأضاف المدفع، أن نجاح دورة المعرض هذا الموسم تعطي المركز دافعاً إضافياً لبذل مزيد من الجهود للارتقاء بالحدث وتطوير أنشطته وتعزيز اسمه والترويج له محلياً وخارجياً، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مميزة لقضاء شهر رمضان والعيد سواء للسياحة أو للاستمتاع بالأجواء الرمضانية أو لتأسيس وممارسة الأعمال التجارية.
وأكد المدفع أن «ليالي رمضان 2017» حقق ارتفاعاً كبيراً ولافتاً، ويعود ذلك إلى الإقبال الكبير سواء من السياح أو المقيمين في دولة الإمارات، لا سيما أن المعرض هذا العام تزامن مع موسم الإجازات بالإضافة إلى تكامل الفعاليات والأنشطة المميزة سواء التراثية أو الترفيهية والعروض والمنتجات المتكاملة بما ينسجم بالمضمون والأهداف مع الحدث، والذي ساهم بنمو قطاعي التجارة والسياحة في الإمارة.