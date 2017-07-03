مليونا نزيل في فنادق أبوظبي خلال 5 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت المنشآت الفندقية في إمارة أبوظبي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو مليوني (1.965.436) نزيل فندقي وهو ما يمثل نمواً نسبته 4%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016، حسب إحصاءات صدرت أمس عن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وبلغ عدد نزلاء الفنادق المحليين 600 ألف شخص، أقاموا في مختلف الفنادق والشقق الفندقية في أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة. وعلى الصعيد الدولي، حافظت الصين على مكانتها كأفضل الأسواق الخارجية المصدرة للسياح إلى أبوظبي، حيث بلغ عدد القادمين منها 160.91 ألف سائح صيني.

كما بقيت الهند في المرتبة الثانية مع تسجيل عدد النزلاء الفندقيين الهنود أكثر من 136 ألف سائح، تلتها المملكة المتحدة التي سجلت أكثر من 104 آلاف سائح، والولايات المتحدة الأميركية بأكثر من 67 ألفاً، والمملكة العربية السعودية بأكثر من 62 ألف سائح.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «لقد تكللت جهودنا خلال شهر مايو بالنجاح، حيث ازدادت شعبية الإمارة في الصين كوجهة سياحية رائدة، ولاسيما بعد أن أطلق فريقنا حملة ترويجية متنقلة شملت 4 مدن صينية، فضلاً عن المشاركة في معرض «بورصة السياحة العالمية 2017 الصين» في شنغهاي. كما ترأس فريق مكتب أبوظبي للمؤتمرات وفداً يمثل مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة في معرض «أميكس فرانكفورت» الذي يعد الحدث الأضخم لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات في أوروبا، والذي يهدف إلى الاستفادة من نمو أعمال القطاعات عالية الأداء في الاقتصاد الألماني، وخاصة الخدمات الطبية، والسيارات، والخدمات المالية».

وأضاف غباش: «خلال الفترة المقبلة، تحتضن الإمارة عدداً من الفعاليات المرتقبة، بما في ذلك عودة «موسم صيف أبوظبي» خلال الفترة بين 20 يوليو و20 أغسطس، مع طيف واسع من الأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية على امتداد الإمارة، والتي من المتوقع أن تستقطب الزوار المحليين بشكل كبير إضافةً إلى الزوار من الهند والمملكة العربية السعودية».

وتعتزم هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة خلال هذا الصيف، إطلاق حملة تسويقية متكاملة تركز على صنّاع القرار ضمن قطاع العطلات في مراكز المدن الكبرى بالمملكة العربية السعودية، وذلك لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة لقضاء عطلات الصيف وتسليط الضوء على باقة متنوعة من العروض ومقومات الجذب السياحي والفعاليات التي تواكب متطلبات السياح والزائرين من العائلات والشباب.