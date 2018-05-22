كيف تختار التطبيق المناسب خلال رمضان؟

يحيى أبوسالم (دبي)

لا يخفى على المستخدمين اليوم ما تحتويه متاجر التطبيقات الذكية من تطبيقات مفيدة وضارة، مما يجعل عملية اختيار التطبيق الأنسب والأفضل ليست بالعملية السهلة. ورغم العدد الهائل من هذه التطبيقات، إلا أن إمكانية تقييم التطبيق من المستخدمين بالإضافة إلى عدد تحميلات التطبيق يعتبران الوسيلة المثلى للتأكد من قيمة هذا التطبيق والميزات التي سيأتي بها، حيث يعتمد متجر «جوجل» للتطبيقات الذكية «جوجل بلاي» والذي تعتمد عليه الأجهزة الذكية كافة العاملة بنظام التشغيل، بالإضافة إلى متجر «آبل» للتطبيقات الذكية «أب ستور»، بالإضافة إلى المتاجر الأخرى المخصصة لبيع التطبيقات أو أي من الأجهزة المختلفة، على نظام «التقييم» ونظام «ملاحظات المستخدمين»، والتي تعتبر أفضل طريقة لمن يرغب في تحميل أو شراء تطبيق جديد. فقراءة ما كتبه المستخدمون السابقون الذين حملوا هذا التطبيق أو اشتروه، ستفيدك من دون شك، وتعطيك فكرة عامة عن التطبيق، خصوصاً إذا لم يكن مجانياً.

إعدادات مهمة

تكثر تطبيقات الصلاة في متاجر التطبيقات الذكية، ويكفي أن تبحث في أي من هذه المتاجر عن كلمة الصلاة لتأتيك مئات وربما آلاف النتائج، وبغض النظر عن الملاحظات الإيجابية وعدد النجوم الكثيرة وعدد المستخدمين الأكثر لهذا التطبيق، فقد لا يتوافق التطبيق مع هاتفك، وقد لا يعمل بالصورة والطريقة المصمم للعمل بها. ولعل مشكلة تنبهات الأوقات الخاطئة للصلاة، هي من أكثر المشاكل التي تأتي بعض تطبيقات الصلاة. فإذا كنت تعتقد أن التطبيق يعطيك أوقات صلاة خاطئة، فمن المرجح أن هذا الأمر يعود إلى الإعدادات التي وضعتها، حيث يُعتبر تمكين الإعدادات التلقائية الطريقة الأسلم للحصول على أوقات الصلاة الأدق في معظم الحالات. أضف إلى ذلك الموقع الجغرافي والشبكي، حيث من الضروري معرفة موقعك لحساب مواقيت الصلاة الصحيحة، والحصول على اتجاه القبلة الدقيق والعثور على مطاعم المأكولات الحلال والمساجد القريبة منك، خصوصاً خارج الدول العربية.

تصريحات وأذونات