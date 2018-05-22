متحف مغربي يحتفي بالرحالة ابن بطوطة

محمد نجيم (الرباط)
معرض احتفائي واستثنائي كبير، ذلك الذي ينظمه متحف بنك المغرب في الرباط ويفتح أبوابه أمام الزوار إلى نهاية شهر ديسمبر المقبل. هذا المعرض الذي يسلط الضوء على الرحالة المغربي ابن بطوطة وعلى رحلاته التي قادته إلى شرق أفريقيا وغربها ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والأندلس وبلاد السودان. وقدم المعرض رحلة ابن بطوطة الشهيرة من خلال مجموعة من القطع النقدية التي سكّها مختلف الملوك الذين قابلهم، إضافة إلى مقتطفات من كتابه وخرائط تستعرض مراحل أسفاره، كما يلقي المعرض الضوء على العلاقات التاريخية المشتركة والاستراتيجية التي كانت تربط المغرب مع بلدان في القارة الإفريقية خلال تلك الحقبة.
وفي كتيّب المعرض، قال مندوب المعرض الباحث أحمد الطاهري، إن ابن بطوطة، الرحالة المغامر، الملقب بـ«الرحالة الكبير» أو «رحالة القرن»، أمضى 29 سنة وهو يطوف أرجاء العالم الإسلامي.
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فكما يقول ابن بطوطة نفسه «إنها تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»، تحفة ترويها مجموعة من المختارات والمقتطفات «البطوطية»، والقطع النقدية التي تؤرخ للسلاطين الذين لقيهم أو عايشهم الرحالة، والخرائط المبنية لأوطان ومحطات أسفاره، في محاولة لإبراز زمنه وشخصيته وقيمة وفوائد إنجازه.
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